Глобальное потепление: где в Украине оно заметно больше всего

Остап Семерак (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

По данным украинских ученых, которые выступили на Экологическом форуме ООН в Киеве, на территории Украины процесс глобального потепления больше всего ощущается в северных регионах - на Полесье. Об этом пишет у себя в Facebook глава Минэкологии Остап Семерак.

"При этом на юге продолжительность засух также увеличивается", - добавил он.

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По его словам, последние четыре года стали для планеты самыми жаркими в истории наблюдений.

"Если раньше наибольшее повышение температур фиксировали в Арктике, то в последние годы Украина также попала в этот шлейф. Неожиданно, правда? Мы бьем температурные рекорды и уже достигли среднего повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия", - пояснил он.

Президент США Трамп поставил под сомнение вообще всю научную основу глобального потепления, отрицая его. С начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74°C, примерно две трети приходятся на период после 1980 года.

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