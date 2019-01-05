Заболеваемость гриппом падает, эпидемии нет - Минздрав

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За последнюю неделю 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 10% - заболели больше 191 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Эпидемии гриппа в Украине нет, но в пяти областях превышен эпидпорог - в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской областях.

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Вакцинировались от гриппа больше 153 тысяч украинцев.

В Минздраве напоминают, что симптомы гриппа возникают внезапно и могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Не стоит заниматься самолечением - нужно обращаться к врачу.

В предпоследнюю неделю 2018 года четыре человека умерли от осложнений гриппа.