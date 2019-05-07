Здоровая улыбка: Ульяна Супрун сказала, что нужно делать

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует украинцам для сохранения здоровой улыбки чистить зубы не менее двух минут два раза в день. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"От продолжительности зависит эффективность очистки ротовой полости, уменьшается риск возникновения кариеса и болезней десен", - отметила Супрун.

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Супрун уточнила, что наиболее распространенные заболевания десен - гингивит и пародонтит.

"Не стоит тянуть с визитом к врачу, только заметили первые симптомы. Это могут быть покраснение и отек, кровотечение во время чистки зубов, неприятный запах или привкус во рту. Если не обращать на них внимание, следующим этапом может быть опущение десны и потеря зуба", - предупредила Супрун.

5 мая Супрун заявляла, что популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий.