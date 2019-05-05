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05.05.2019, 17:47

Еще один миф: Супрун рассказала, чем опасны антисептики для рук

Еще один миф: Супрун рассказала, чем опасны антисептики для рук - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня - Всемирный день гигиены рук, в связи с чем и.о. министра здравоохранения дала ряд советов

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Популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий. Об этом в своем Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в честь Всемирного дня гигиены рук, который отмечают сегодня, 5 мая.

Она также дала ряд рекомендаций, связанных с гигиеной рук.

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"Мы часто прикасаемся к глазам, носу и рту, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм и вызвать разные болезни. Например, через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп", - пишет Супрун.

Она напоминает, что с грязных рук микробы могут попасть в еду, напитки, другие предметы в доме. Если касаться грязными руками лица – могут возникнуть проблемы с кожей.

"Путей распространения патогенов и микробов множество. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от них – тщательно мыть руки", - констатирует и.о. министра, добавляя, что мытье рук просто водой без мыла – неэффективно.

Она также уточнила, что руки нужно мыть после возвращения домой с улицы; до, во время и после приготовления еды; до и после ухода за больными; после кашля, чихания; после посещения туалета; после контакта с животными.

29 апреля Супрун напомнила, что безопасной дозы алкоголя – не существует, а если и пить, то следует придерживаться ряда правил. 

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Теги: ульяна супрун, гигиена рук, антисептики
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