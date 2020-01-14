Украинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографика

В Центре общественного здоровья призвали украинцев при первых симптомах гриппа обязательно обращаться к семейному врачу. Об этом говорится в сообщении Центра здоровья в Facebook.

"Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", - подчеркнули специалисты, напомнив, что с октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли пять взрослых: две женщины и трое мужчин.

Трое умерших из Житомирской области, по одному – из Тернопольской и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа. Первый летальный случай был зафиксирован 31 декабря.

Симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела до 38 ° С и выше;

кашель, в отдельных случаях - рвота и диарея.

"Лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", - отметили специалисты.

Инфографика: facebook.com/phc.org.ua