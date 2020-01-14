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14.01.2020, 15:28

Украинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографика

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Украинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографика
Украинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографика
Украинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографикаУкраинцам напомнили о симптомах гриппа, профилактике: инфографика

Специалисты подчеркнули, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация

В Центре общественного здоровья призвали украинцев при первых симптомах гриппа обязательно обращаться к семейному врачу. Об этом говорится в сообщении Центра здоровья в Facebook.

"Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", - подчеркнули специалисты, напомнив, что с октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли пять взрослых: две женщины и трое мужчин.

Трое умерших из Житомирской области, по одному – из Тернопольской и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа. Первый летальный случай был зафиксирован 31 декабря.

Симптомы гриппа:

  • внезапное начало болезни;
  • головная боль;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • боль в горле;
  • повышение температуры тела до 38 ° С и выше;
  • кашель, в отдельных случаях - рвота и диарея.

"Лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", - отметили специалисты.

Инфографика: facebook.com/phc.org.ua

  • 24 октября сообщалось, что в эпидемическом сезоне Одесса подвергнется атаке не трех, как это было в последние годы, а сразу четырех штаммов гриппа типов А и В.  Медики ожидали появления в регионе нового, еще не знакомого европейцам штамма Брисбен (выделен в 2018 году).
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Теги: вакцинация, инфографика, грипп, симптопы
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