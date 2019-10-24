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Одесса. Медики предупреждают о новом штамме гриппа

Одесса. Медики предупреждают о новом штамме гриппа - Фото
Фото: pixabay.com
24.10.2019, 07:28

Медики призывают одесситов не заниматься самолечением

В эпидемическом сезоне 2019/2020 Одесса подвергнется атаке не трех, как это было в последние годы, а сразу четырех штаммов гриппа типов А и В.  Об этом сообщила главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства облуправления Госпродпотребслужбы Ольга Балановская, передает Думская.

Медики ожидают появления в регионе нового, еще не знакомого европейцам штамма Брисбен (выделен в 2018 году).

"Если мы говорим о гриппе типа А, то это штаммы Брисбен и Канзас. Первый особо опасен для детей, беременных и тех работоспособных людей, которые имеют хронические заболевания: ожирение, бронхиальная астма, диабет и другие. Штамм Канзас представляет угрозу, прежде всего, для людей старше 65 лет, то есть для пожилых", - отметила специалист.

Она добавила, что эпидсезон стартовал 1 октября, а, по прогнозам Минздрава, завершится 17 мая. Первая неделя октября дала рост заболеваемости по ОРВИ на 40%, вторая – на 12%, причем как среди детей, так и для взрослых.

"Пока что речь идет о допороговых показателях, грипп еще не фиксировался, пока речь идет только об ОРВИ", - отметила Балановская.

Она уточнила, что 28 октября начинаются школьные каникулы, поэтому заболеваемость пойдет на спад. "Дети вернутся в школу в ноябре, и на декабрь мы ожидаем первый существенный подъем заболеваемости. Второй будет в конце января - начале февраля с пиком на последней неделе января", - сказала чиновник.

Медики призывают одесситов не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью.

  • 8 апреля в Кировоградской области от осложнений гриппа умерли два человека.
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одесса грипп штамм Брисбен
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