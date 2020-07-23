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Захват полковника полиции в Полтаве: все главные новости - LIVE - Фото

Захват полковника полиции в Полтаве: все главные новости - LIVELive

Захват полковника полиции в Полтаве: все главные новости - LIVELive
23.07.2020, 12:27
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Сегодня утром вооруженный гранатой РДГ-5 мужчина захватил в заложники начальника уголовного розыска области полковника полиции Виталия Шияна.

Мужчину пытались задержать по подозрению в угоне автомобиля. Во время задержания он захватил рядового сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Затем захватчик обменял заложника на полковника, вытребовал автомобиль и выехал из города. Сейчас он движется в сторону Киева, его сопровождает полиция. 

Источник в руководстве МВД сообщил LIGA.net, что мужчина хочет избежать ответственности за угон.

23.07.2020
12:33

Захватчику 32 года, имеет судимость за подобные преступления, отметил спикер полиции Полтавской области.

Собеседник LIGA.net в руководстве МВД сообщил, что мужчина хочет избежать уголовной ответственности и остаться на свободе.

12:26

По данным полиции, сейчас автомобиль захватчика в сопровождении правоохранителей двигается по сельским дорогам Решетиловского района в сторону Киева.

11:54

Тут все началось - на улице Остапа Вишни в Полтаве. На фото полицейские и злоумышленник (фото – департамент карного розшуку МВС).

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Теги: полиция, полтава, заложник, полковник, виталий шиян
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