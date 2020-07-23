Сегодня утром вооруженный гранатой РДГ-5 мужчина захватил в заложники начальника уголовного розыска области полковника полиции Виталия Шияна.
Мужчину пытались задержать по подозрению в угоне автомобиля. Во время задержания он захватил рядового сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Затем захватчик обменял заложника на полковника, вытребовал автомобиль и выехал из города. Сейчас он движется в сторону Киева, его сопровождает полиция.
Источник в руководстве МВД сообщил LIGA.net, что мужчина хочет избежать ответственности за угон.
Захватчику 32 года, имеет судимость за подобные преступления, отметил спикер полиции Полтавской области.
Собеседник LIGA.net в руководстве МВД сообщил, что мужчина хочет избежать уголовной ответственности и остаться на свободе.
По данным полиции, сейчас автомобиль захватчика в сопровождении правоохранителей двигается по сельским дорогам Решетиловского района в сторону Киева.