Сегодня утром вооруженный гранатой РДГ-5 мужчина захватил в заложники начальника уголовного розыска области полковника полиции Виталия Шияна.

Мужчину пытались задержать по подозрению в угоне автомобиля. Во время задержания он захватил рядового сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Затем захватчик обменял заложника на полковника, вытребовал автомобиль и выехал из города. Сейчас он движется в сторону Киева, его сопровождает полиция.

Источник в руководстве МВД сообщил LIGA.net, что мужчина хочет избежать ответственности за угон.