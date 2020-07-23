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В Полтаве - спецоперация по задержанию автоугонщика: он угрожает гранатой

23.07.2020, 10:57
В Полтаве - спецоперация по задержанию автоугонщика: он угрожает гранатой - Фото
Спецоперация в Полтаве (фото -pl.npu.gov.ua)

По данным полиции, мужчина сопротивляется и угрожает правоохранителям гранатой

В Полтаве полиция принимает меры по задержанию злоумышленника, который угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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"На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает сотрудникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - отметили в пресс-службе.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и другие специальные службы. Охраняет место инцидента патрульная полиция.

Полиция просит местных жителей быть осторожными и обходить территорию проведения спецоперации.

 

Арина Толина
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