$1 млн в год. СБУ заявила о разоблачении схемы зачисления иностранных студентов в медвуз
Служба безопасности заявила, что задокументировала противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский вуз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, стоимость "услуг" составляла $3000, ежегодно студентами вуза становилось более 300 иностранцев. "Пакет услуг" предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов.
В СБУ заявляют, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования, которые работают с иностранными студентами.
Правоохранители сообщили о проведении обысков в служебных помещениях госпредприятия и одного из вузов, а также получили временный доступ к документам о зачислении абитуриентов.
В спецслужбе заявляют, что фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.
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