В Госслужбе морского и речного транспорта системно вымогали взятки у будущих моряков – СБУ
В Службе безопасности заявили о раскрытии системного коррупционного механизма в Государственной службе морского и речного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным следствия, схему организовали бывшие и действующие чиновники госучреждения. Они требовали и получали взятки за беспрепятственную сдачу экзаменов будущими моряками.
Как отмечается, чиновники, которые входят в состав квалификационной комиссии, вступили в сговор с должностными лицами учебных заведений по подготовке моряков и требовали по 10 000 грн с каждого кандидата за получение удостоверения судоводителя малого и маломерного судна.
В СБУ сообщают, что таким образом чиновники ежемесячно получали почти 1 млн грн за фиктивное обучение.
По информации спецслужбы, при содействии чиновников госслужбы в Киевской государственной академии водного транспорта проводили "формальное" прохождение тестов, а потом в Госслужбе морского и речного транспорта кандидаты получали удостоверения судоводителя.
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