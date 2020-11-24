В Госслужбе морского и речного транспорта системно вымогали взятки у будущих моряков – СБУ

В Службе безопасности заявили о раскрытии системного коррупционного механизма в Государственной службе морского и речного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, схему организовали бывшие и действующие чиновники госучреждения. Они требовали и получали взятки за беспрепятственную сдачу экзаменов будущими моряками.

Как отмечается, чиновники, которые входят в состав квалификационной комиссии, вступили в сговор с должностными лицами учебных заведений по подготовке моряков и требовали по 10 000 грн с каждого кандидата за получение удостоверения судоводителя малого и маломерного судна.

В СБУ сообщают, что таким образом чиновники ежемесячно получали почти 1 млн грн за фиктивное обучение.

По информации спецслужбы, при содействии чиновников госслужбы в Киевской государственной академии водного транспорта проводили "формальное" прохождение тестов, а потом в Госслужбе морского и речного транспорта кандидаты получали удостоверения судоводителя.

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Наталия Медведева

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