10 детей задержанной в Грузии украинки отдали в приемные семьи

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Десятерых детей украинки, задержанной в Грузии по подозрению в торговле людьми, отдали в приемные семьи. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.



Задержанная украинка - многодетная мать, имеет 10 детей, семеро из которых рождены суррогатными матерями, напомнила Денисова.

Омбудсмен обратилась к представителям посольства Украины в Грузии и выяснила, что дети размещены в двух приемных семьях - по пятеро в каждой. Консульский работник посольства постоянно видится с детьми подозреваемой.

Денисова пишет, что состояние детей удовлетворительное, но одному мальчику нужны регулярные обследования в связи с хроническим заболеванием. Поэтому посольство обратилось в Минздрав Грузии с просьбой обеспечить проведение регулярных обследований.

Она добавила, что сейчас бабушка детей занимается оформлением опеки над внуками. Это будет основанием для возвращения детей в Украине.

26 апреля сообщалось, что в Грузии полиция арестовала гражданку Украины по подозрению в торговле людьми.