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22.05.2019, 21:27

10 детей задержанной в Грузии украинки отдали в приемные семьи

10 детей задержанной в Грузии украинки отдали в приемные семьи - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Консульский работник посольства постоянно их навещает

Десятерых детей украинки, задержанной в Грузии по подозрению в торговле людьми, отдали в приемные семьи. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Задержанная украинка - многодетная мать, имеет 10 детей, семеро из которых рождены суррогатными матерями, напомнила Денисова.

Омбудсмен обратилась к представителям посольства Украины в Грузии и выяснила, что дети размещены в двух приемных семьях - по пятеро в каждой. Консульский работник посольства постоянно видится с детьми подозреваемой. 

Денисова пишет, что состояние детей удовлетворительное, но одному мальчику нужны регулярные обследования в связи с хроническим заболеванием. Поэтому посольство обратилось в Минздрав Грузии с просьбой обеспечить проведение регулярных обследований.

Она добавила, что сейчас бабушка детей занимается оформлением опеки над внуками. Это будет основанием для возвращения детей в Украине.

26 апреля сообщалось, что в Грузии полиция арестовала гражданку Украины по подозрению в торговле людьми.

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Теги: Людмила Денисова, дети, торговля людьми
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