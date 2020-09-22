$200 000. СБУ подозревает руководителя госпредприятия Академии наук в вымогательстве
По данным следствия, подозреваемый обещал за взятку помочь получить землю НАНУ
В Службе безопасности заявили, что задокументировали противоправную деятельность одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия якобы требовал у бизнесмена $200 000 за содействие в заключении договора на получение земли. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины.
В СБУ заявляет, что оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, после получения первой части взятки.
Руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях требовании и получении взятки должностным лицом, а также в совершении преступления группой лиц.
- Вчера, 21 сентября, СБУ задержала главу Харьковского окружного административного суда во время передачи $3000 взятки.
Комментарии