$200 000. СБУ подозревает руководителя госпредприятия Академии наук в вымогательстве

По данным следствия, подозреваемый обещал за взятку помочь получить землю НАНУ

В Службе безопасности заявили, что задокументировали противоправную деятельность одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия якобы требовал у бизнесмена $200 000 за содействие в заключении договора на получение земли. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины.

В СБУ заявляет, что оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, после получения первой части взятки.

Руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях требовании и получении взятки должностным лицом, а также в совершении преступления группой лиц.

Вчера, 21 сентября, СБУ задержала главу Харьковского окружного административного суда во время передачи $3000 взятки.

Наталия Медведева

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