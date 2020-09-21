СБУ задержала главу Харьковского окружного админсуда на передаче взятки: фото

По данным СБУ, глава Харьковского окружного админсуда передала $3000 взятки за "правильное решение" по земельному вопросу

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задержала главу Харьковского окружного административного суда во время передачи $3000 взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

"За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала $3000", - отметили в пресс-службе.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда.

Решается вопрос о сообщении главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Высший антикоррупционный суд приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества судью Малиновского суда Одессы Анатолия Целуха за взятку в $2500. 22 июля

Арина Толина

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