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Высший антикорсуд приговорил к семи годам тюрьмы одесского судью за взятку

22.07.2020, 20:23
Высший антикорсуд приговорил к семи годам тюрьмы одесского судью за взятку - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Судья получил $2500 взятки за принятие "нужного" решения по гражданскому делу о праве собственности на квартиру

Высший антикоррупционный суд приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества судью Малиновского суда Одессы Анатолия Целуха за взятку в $2500. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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В суде не называют имени судьи, но Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о Целухе.

Суд установил, что судья получил $2500 взятки за принятие "нужного" решения по гражданскому делу о праве собственности на квартиру.

Также решением ВАКС Целух лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если не будет подана апелляционная жалоба.

В ЦПК отмечают, что это третий приговор Высшего антикорсуда о лишении свободы.

  • 29 мая ВАКС признал виновным и присудил пять лет заключения под стражей бывшему адвокату, который пытался подкупить главу Фонда госимущества (ФГИ), чтобы поставить нужного человека во главе Одесского припортового завода (ОПЗ). Но стороны заключили соглашение, и обвиняемый получил три года условно.
  • 15 июня Высший антикоррупционный суд признал виновным депутата Киевского облсовета Александра Мефодия в злоупотреблении влиянием. Было принято решение лишить депутата воли сроком на пять лет, а также конфисковать автомобиль. 

Вадим Ребрина
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