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Начались посадки. Приговор антикорсуда депутату Киевоблсовета – пять лет тюрьмы

Начались посадки. Приговор антикорсуда депутату Киевоблсовета – пять лет тюрьмы - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)
15.06.2020, 14:00

Александра Мефодия приговорили к пяти годам тюрьмы и конфисковали автомобиль

15 июня Высший антикоррупционный суд признал виновным депутата Киевского облсовета в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Речь идет о депутате Киевоблсовета Александре Мефодии. 

Суд установил, что депутат в апреле 2019 года получил взятку за влияние на правоохранителей, прокуратуру и суд с целью возвращения арестованного имущества: "Такие действия депутата были объединены с созданием условий, которые квалифицированы судом как вымогательство". 

Было принято решение лишить депутата воли сроком на пять лет, а также конфисковать автомобиль. Приговор может быть обжалован.

Владислав Сердюк
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