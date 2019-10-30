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Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор - Фото
Оглашение приговора (фото - Рада громадського контролю НАБУ/Facebook)
30.10.2019, 18:33

Приговор был обвинительным

Высший антикоррупционный своим первым приговором признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунсю виновной в служебном подлоге. Об этом сообщает совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

По данным общественников, суд установил, что Посунся умышленно не подавала электронные декларации. Ей присудили штраф в размере 51 000 гривень, а также запретили занимать госдолжности (кроме выборных) в течение одного года. Именно на таком наказании настаивала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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