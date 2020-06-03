Высший антикоррупционный суд вынес первый оправдательный приговор – судье

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Высший антикоррупционный суд вынес первый оправдательный приговор. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь суда Олеся Чемерис.

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По ее словам, оправдан судья в отставке по делу о неподаче электронных деклараций. Решение было вынесено сегодня, 3 июня.

"Причина оправдания – он отправлял заполненные декларации в НАПК, а те их не обнародовали", – сообщила Чемерис.

Как выяснилось, судья по религиозным причинам отказался получать электронную цифровую подпись (ЭЦП), необходимую для внесения е-декларации в реестр.

По данным LIGA.net, оправдан экс-судья Апелляционного суда Днепропетровской области Александр Баранник.

5 сентября 2019 года состоялось открытие Высшего антикоррупционного суда

30 октября Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор – признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунсю виновной в служебном подлоге.

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