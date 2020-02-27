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Экс-регионала осудили на 51 000 грн. Он забыл указать в декларации долг в 52 млн

Экс-регионала осудили на 51 000 грн. Он забыл указать в декларации долг в 52 млн - Фото
Геннадий Бобов (фото - Слово і Діло)
27.02.2020, 12:20

Геннадий Бобов не указал часть имущества в декларациях. Антикорсуд признал его виновным и оштрафовал на 51 000 гривень

Высший антикоррупционый суд признал виновным бывшего народного депутата Геннадия Бобова в недостоверном декларировании. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривень, дорогостоящую недвижимость и частное предприятие в его собственности. Нарушения зафиксированы в декларациях за 2015-2018 года и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть должность нардепа.

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Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его оштрафовали на 51 000 гривень и запретили занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления в течение года.  

СПРАВКА. Геннадий Бобов был нардепом Верховной Рады VII и VIII созывов. Избирался по 196 округу в Черкасской области, был членом Партии регионов.

В 2013 году был на третьем месте среди самых богатых нардепов Рады.

Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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