Экс-регионала осудили на 51 000 грн. Он забыл указать в декларации долг в 52 млн

Высший антикоррупционый суд признал виновным бывшего народного депутата Геннадия Бобова в недостоверном декларировании. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе суда.
Следствие установило, что политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривень, дорогостоящую недвижимость и частное предприятие в его собственности. Нарушения зафиксированы в декларациях за 2015-2018 года и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть должность нардепа.
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Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его оштрафовали на 51 000 гривень и запретили занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления в течение года.
В 2013 году был на третьем месте среди самых богатых нардепов Рады.Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева.
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