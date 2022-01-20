25-летний военный закрыл собой побратима от взрыва гранаты, оба живы – ВСУ
На учебном полигоне в Николаевской области 25-летний старший лейтенант закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты и таким образом спас ему жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Командования сил логистики ВСУ.
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Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метания боевых гранат, старшего лейтенанта Богдана Федосенко назначили руководителем на учебном месте.
Увидев, что брошенная военнослужащим граната скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно – не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, сообщили в командовании.
В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет непродолжительная реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.
"Командование сил логистики ВСУ за такой поступок характеризует его как настоящего героя", – сказано в сообщении. Руководство подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего ВСУ о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.
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