25-летний военный закрыл собой побратима от взрыва гранаты, оба живы – ВСУ

На учебном полигоне в Николаевской области 25-летний старший лейтенант закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты и таким образом спас ему жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Командования сил логистики ВСУ.

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Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метания боевых гранат, старшего лейтенанта Богдана Федосенко назначили руководителем на учебном месте.

Увидев, что брошенная военнослужащим граната скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно – не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, сообщили в командовании.

СПРАВКА. Бруствер – бетонная, каменная или деревянная фортификация с бойницами, предназначением которой является повышение защиты военных во время боевых действий.

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет непродолжительная реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.

"Командование сил логистики ВСУ за такой поступок характеризует его как настоящего героя", – сказано в сообщении. Руководство подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего ВСУ о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.

10 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины полковнику Павлу Пивоваренко, погибшему под Иловайском.

Вадим Ребрина

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