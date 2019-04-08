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08.04.2019, 16:34

250 футбольных фанов разгромили поезд Львов-Запорожье: видео

250 футбольных фанов разгромили поезд Львов-Запорожье: видео - Фото
Иллюстративное фото (LIGA.net)

Пассажиры разбили 12 окон, выбросили 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, зимнее одеяло и три огнетушителя

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250 пассажиров поезда Львов-Запорожье, болельщиков ФК "Карпаты" разгромили вагоны, повредили и выбросили имущество, сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Пассажиры испортили оборудование 4-го, 5-го и 6-го вагонов поезда №120, разбили 12 окон, выбросили 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, зимнее одеяло и три огнетушителя.

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Ехали они из Львова. Полицию вызывали почти на каждой станции, однако, как сообщают в Укрзалізниці, правоохранители, приезжавшие на вызов, не предпринимали никаких мер.

2 апреля сообщалось, что Укрзалізниця назначила восемь дополнительных поездов, дополнительные рейсы на пять графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники. 

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Теги: укрзалізниця, поезд
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