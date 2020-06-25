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30 человек ночуют на КПВВ на Донбассе: нет смартфонов, чтоб установить Дій вдома

30 человек ночуют на КПВВ на Донбассе: нет смартфонов, чтоб установить Дій вдома - Фото
Фото: facebook.com/UNHCRKyiv
25.06.2020, 20:40

По информации агентства ООН, эти люди также не могут вернуться на неподконтрольные территории

32 человека, которые хотели въехать на подконтрольную Украине территорию, застряли в пункте пропуска в Новотроицкое, так как у них не оказалось смартфонов, чтобы установить приложение Дій вдома, необходимое для контроля самоизоляции. Об этом сообщает Агентство ООН по правам беженцев в Украине.

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"Согласно мерам безопасности, связанным с COVID-19, их попросили загрузить приложение Дій вдома на свои телефоны, чтобы выполнить условие самоизоляции. Однако у 32 человек смартфонов не было. Как следствие, им было запрещено пересечение линии разграничения", - говорится в сообщении.

По информации агентства, эти люди также не могут вернуться на неподконтрольные территории, "поскольку их имена отсутствуют в предварительно утвержденном списке".

Люди спят в палатке возле КПВВ, сообщили в агентстве. Среди них пожилые люди, двое детей, трое онкобольных и один инсулинозависимый человек.

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"Необходимо срочно найти гуманитарное решение, например, позволить людям подписать личное обязательство о прохождении самоизоляции у себя дома, или разместить их в специально определенных учреждениях для прохождения обсервации", - говорится в сообщении.

12 июня в Минздраве сообщали, что въезд с временно оккупированных территорий возможен только при условии регистрации в приложении "Дій вдома". 

Вадим Ребрина
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