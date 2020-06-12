Украина отменит обязательную обсервацию для ряда стран

Встреча эвакуированных из Уханя в аэропорту Харькова (Фото: пресс-служба МВД)

С 15 июня будет отменена обязательная обсервация для лиц, въезжающих в Украину из стран с незначительным числом больных COVID-19 (менее 40 на 100 тысяч населения). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В сообщении сказано, что 14-дневная обсервация остается обязательной для граждан, прибывающих из стран со значительным распространением коронавируса. Такими считаются страны, где количество активных случаев COVID-19 превышает 40 на 100 тысяч населения.

Пересечение границы иностранцам будет разрешено при наличии у них страхового полиса расходов на лечение COVID-19 и обсервацию. Въезд с временно оккупированных территорий возможен только при условии регистрации в приложении "Дій вдома".

Сегодня Кабинет министров на внеочередном заседании решил возобновить работу пунктов пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешил въезд иностранным гражданам.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение является ожидаемым и неотъемлемо связанным с восстановлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня.