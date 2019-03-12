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12.03.2019, 14:27

700 тысяч человек потеряли доступ к пенсиям в Донбассе - ООН

700 тысяч человек потеряли доступ к пенсиям в Донбассе - ООН - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

ООН рекомендует отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий

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700 тысяч пенсионеров потеряли доступ к пенсиям в результате войны в Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"Это прямой результат государственной политики, которой доступ к пенсиям привязан к регистрации в качестве ВПЛ (внутренне перемещенных лиц, - ред.) и к процедуре верификации, которая вытекает из этой привязки. Наша рекомендация остается неизменной - следует немедленно отменить привязку доступа к пенсиям к регистрации в качестве ВПЛ", - отметила Фрейзер.

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По ее словам, "люди должны иметь одинаковый доступ к пенсиям независимо от того, где они живут".

Фрейзер назвала условия пересечения линии разграничения "унизительными".

"Сложные, а иногда унизительные процедуры пересечения линии разграничения усиливают разделение общества", - подчеркнула Фрейзер.

22 февраля 2019 года сообщалось, что наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев остаются война на востоке Украины (62%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (56,8%).

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Теги: ООН, война, переселенцы, пенсии
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