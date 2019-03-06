Адвокат: РФ хочет направить захваченных моряков на психэкспертизу

Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Захваченных Россией украинских пленных моряков собираются отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По его словам, вчера состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков: Сергея Цыбизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

Реклама

Полозов отметил, что в ходе следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

Адвокат сообщил, что по каждому военнопленному защитой было заявлено, что третья Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными не предусматривает проведение в отношении военнопленных каких-либо психолого-психиатрических экспертиз.

"Адвокаты указали, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении (нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы)", - сказал Полозов.

Он добавил, что в течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.

2 февраля специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией, пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных в плен в Черном море.