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02.02.2019, 07:55

Волкер: Переговоры с РФ не продвинутся до освобождения моряков

Волкер: Переговоры с РФ не продвинутся до освобождения моряков - Фото
Курт Волкер (фото - пресс-служба Верховной Рады)

США призывают Россию немедленно освободить пленных украинских моряков, сообщил спецпредставитель

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США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией, пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных в плен в Черном море. Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет посольство Украины в США в Facebook.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – подчеркнул Волкер во время телефонного брифинга в Брюсселе.

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Он добавил, что в Вашингтоне владеют полной информацией относительно ситуации в районе Керченского пролива.

"Нам известно и с изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", – сказал Волкер.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

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Теги: Курт Волкер, война, Азов, моряки
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