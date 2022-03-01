Ахтырка: под завалами нашли семь погибших – ГСЧС
01.03.2022, 14:36
Фото: Facebook ГСЧС
В городе Ахтырка под завалами нашли семь погибших.
Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.
Вчера, 28 февраля, спасатели ГСЧС приняли участие в разборе разрушенных конструкций по переулку Штагера. Они проходили до обстрела города реактивными системами залпового огня.
Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.
Вчера, 28 февраля, спасатели ГСЧС приняли участие в разборе разрушенных конструкций по переулку Штагера. Они проходили до обстрела города реактивными системами залпового огня.
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