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Ахтырка: под завалами нашли семь погибших – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 14:36
Ахтырка: под завалами нашли семь погибших – ГСЧС - Фото
Фото: Facebook ГСЧС
В городе Ахтырка под завалами нашли семь погибших. 

Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook

Вчера, 28 февраля, спасатели ГСЧС приняли участие в разборе разрушенных конструкций по переулку Штагера. Они проходили до обстрела города реактивными системами залпового огня.
Альона Низовець
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Ахтырка Россия Украина война
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