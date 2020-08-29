Антиромские акции в Харьковской области: Полиция открыла уголовное дело

О задержанных полиция ничего не сообщила

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан после акции жителей поселка Андреевка Балаклейского района Харьковской области, которые требовали, чтобы семьи ромов покинули район. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Сегодня в Андреевке около 500 граждан собрались у домов, где проживают ромы, и стали требовать, чтобы они покинули пределы района. В дома ромов бросали яйца и камни и скандировали "Уезжай!".

По информации СМИ, часть местных жителей обвинила ромов в избиении мужчины 19 августа. Это дело расследует полиция, однако люди не хотят ждать результатов расследования.

В какой-то момент на месте проведения акции вспыхнули столкновения. Полиция вызвала спецназ и эвакуировала несколько ромских семей. О задержанных среди участников акции ничего не сообщается.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.