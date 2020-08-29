В Харьковской области жители поселка требуют выселения ромов, введен спецназ: видео

В поселке Андреевка произошли столкновения, когда более 500 местных жителей пришли требовать выселения ромских семей

В поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области местные жители требуют выселения ромов, которых они обвиняют в избиении одного из односельчан. Полиция сообщает о столкновениях, несколько семей ромов пришлось эвакуировать.

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На месте порядок охраняют около 80 полицейских, в том числе спецназ.

Как сказал Суспільному представитель инициативной группы местных жителей Виталий Степаненко, 19 августа в селе избили мужчину. "Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек. Избили за что - это в полиции спросите", - сказал мужчина. По его словам, местные жители считают, что это сделали ромы.

Сегодня, 29 августа больше 500 человек пришли к домам, где проживают ромские семьи и требовали их выселения. Как видно на видео, в окна дома со стороны собравшихся летели яйца и камни, одно из окон разбили. Люди скандировали: "Уезжай!".

При этом женщины, которые вышли из дома на крики, сказали, что мужчины из их семьи никого не били.

По словам начальника полиции Балаклейского района Сергея Пинчука, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа. Дела расследуются.

В полиции Харьковской области происходящее назвали "конфликтом между местными общинами".

Там говорят, что жители Андреевки проводили "мирную акцию с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района".

"У домов ромов собрались около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения", - говорится в сообщении.

В полиции говорят, что сразу подняли по тревоге личный состав, который "эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта".

Сейчас территория окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию, говорят в полиции.

В апреле мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в ксенофобских скандал. На совещании он спросил у правоохранителей, почему они "не запаковали и не вывезли" ромов в другую область. Мэра Ивано-Франковска осудили в посольстве США, в ООН. В тот же день полиция открыла против него дело. Марцинкив объяснил свои слова тем, что ромы "нарушали карантин".

Вадим Ребрина

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