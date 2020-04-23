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"Нарушали карантин". Мэр Франковска объяснил, зачем хотел "запаковать" ромов

"Нарушали карантин". Мэр Франковска объяснил, зачем хотел "запаковать" ромов - Фото
Руслан Марцинкив (фото - Руслан Марцінків, Facebook)
23.04.2020, 12:30

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив говорит, что ромы нарушали коронавирусный карантин: жили в сквере, ходили без масок и приставали к людям

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагал "запаковать" ромов и вывезти их в Закарпатскую область, поскольку они "не соблюдали карантин", введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он рассказал в эфире радио Західний полюс.

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"Никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца, не соблюдали карантин", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что речь шла исключительно о 20 ромах, которые прописаны на Закарпатье, однако вопреки карантину проживали в привокзальном сквере Ивано-Франковска. Кроме того, по его словам, было много жалоб по номеру 102 на то, что ромы приставали к горожанам, будучи при этом без масок и перчаток. 

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Марцинкив говорит, полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт, чтобы отправить этих людей домой, поскольку общественный транспорт не работает. Мэрия согласилась помочь.

Он также извинился за свои высказывания во время совещания.

"Несколько эмоционально, я прошу прощения. Эмоции какие-то были, потому что совещание длилось более часа<...>Почему мы, украинцы, поляки, американцы соблюдаем карантин, а некоторым лицам можно не соблюдать", - извинился мэр.

  • Вчера Марцинкив на совещании спросил, почему лиц "ромского пола" не вывезли Закарпатье, хотя мэрия предоставила автобус. При этом он назвал данных людей "цыганами".
  • Слова мэра Ивано-Франковска осудили в посольстве США, а Нацполиция открыла против него уголовное дело.

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Марк Сировой
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