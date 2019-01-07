Авария грузового судна возле Турции: четверо украинцев погибли

VOLGO BALT 214

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции сегодня погибли четверо граждан Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Всего на борту было 13 членов экипажа, 11 из них - украинцы.

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Остальные семь человек доставлены в больницы турецкого города Самсун. Туда выехал консул.

Как сообщалось ранее сегодня, судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. VOLGO BALT 214 - фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х.

На борту судна было 3000 т угля. Корабль разломался пополам.