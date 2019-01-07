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07.01.2019, 13:59

У берегов Турции затонуло грузовое судно: двое погибших

У берегов Турции затонуло грузовое судно: двое погибших - Фото
Иллюстративное фото (iStock/Global Images Ukraine)

Среди членов экипажа - девять граждан Украины

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У северного побережья Турции затонуло судно, перевозившее уголь. Два человека погибли и четверо пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану.

Судно под флагом Панамы, вышедшее из российского азовского порта, отправило сигнал бедствия примерно в 148 километрах (92 милях) от северо-восточной черноморской провинции Самсун.

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На борту сухогруза находились 13 членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

По словам представителей береговой охраны, семь членов экипажа были спасены.  Операция проводилась на самолете, двух вертолетах, также вертолете ВВС и ​​двух лодках.

Как уточняет руководитель проекта Майдан закордонних справ и редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко, затонувшее судно – VOLGO BALT 214, фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х.

На борту судна было 3000 т угля. Корабль разломался пополам.

По данным Клименко, среди экипажа – 11 украинцев.

 

Ориентировочное место происшествия (фото - Facebook Андрея Клименко)

Судно VOLGO BALT 214 

25 декабря в порту Керчи в аннексированном Крыму затонул российский буксир РБТ-18. 

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Теги: затонувшее судно, черное море, грузовое судно
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