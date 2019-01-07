У берегов Турции затонуло грузовое судно: двое погибших

Иллюстративное фото (iStock/Global Images Ukraine)

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У северного побережья Турции затонуло судно, перевозившее уголь. Два человека погибли и четверо пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану.

Судно под флагом Панамы, вышедшее из российского азовского порта, отправило сигнал бедствия примерно в 148 километрах (92 милях) от северо-восточной черноморской провинции Самсун.

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На борту сухогруза находились 13 членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

По словам представителей береговой охраны, семь членов экипажа были спасены. Операция проводилась на самолете, двух вертолетах, также вертолете ВВС и ​​двух лодках.

Как уточняет руководитель проекта Майдан закордонних справ и редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко, затонувшее судно – VOLGO BALT 214, фигурант "крымского черного списка". Оно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х.

На борту судна было 3000 т угля. Корабль разломался пополам.

По данным Клименко, среди экипажа – 11 украинцев.

Ориентировочное место происшествия (фото - Facebook Андрея Клименко)

Судно VOLGO BALT 214

25 декабря в порту Керчи в аннексированном Крыму затонул российский буксир РБТ-18.