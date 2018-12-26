Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 08:45

В Керченском порту затонул российский буксир - СМИ

В Керченском порту затонул российский буксир - СМИ - Фото
Фото: vesselfinder.com

На море сложные погодные условия - волны и ветер, поэтому подойти к буксиру невозможно

Реклама
Реклама

В ночь на 25 декабря в порту Керчи в аннексированном Крыму затонул российский буксир РБТ-18. Об этом сообщает российский ресурс ПортНьюс. 

К нему на помощь отправили морской буксир "Гандвик", который и сообщил, что РБТ-18 полузатоплен, подойти к нему пока невозможно из-за сильного ветра и волн в высоту до трех метров. Экипаж на причале. 

Реклама

Никто не пострадал. 

В Черном море вчера ночью грузовое судно под флагом Монголии SUROV (название в августе 2018 - VELES), которое двигалось из порта Турции в порт Кавказ Российской Федерации, село на мель

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, порт, керчь, буксир, затонул
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 