МинВОТ: В Черном море на мель село судно, которое заходило в Крым

Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

Вчера ночью грузовое судно под флагом Монголии SUROV (название в августе 2018 - VELES), которое двигалось из порта Турции в порт Кавказ Российской Федерации село на мель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Авария произошла вблизи Таманского полуострова в районе мыса Железный Рог (село Волна).

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По данным международной идентификационной системы AIS (Automatic Identification System), последняя информация о судне SUROV была зафиксирована еще две недели назад.

"В нарушение требований международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года на корабле была отключена автоматическая идентификационная система (AIS) . Благодаря именно этой системе есть возможность не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ", - отмечается в сообщении.

По имеющейся информации, отключение AIS обусловлено незаконным заходом судна SUROV к закрытым портам временно оккупированного Крыма.

"Причина этому - попытка иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытых портах, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", -уточнили в пресс-службе.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи из 21 моряка взяли в плен. В 10 областях Украины введено военное положение.