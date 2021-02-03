Авария на ТЭС. В Энергодаре отключены электричество и вода
Сегодня, 3 февраля, в городах Энергодар, Днепрорудное и ближайших населенных пунктах пропало энергообеспечение и водоснабжение. Предварительная причина – авария на Запорожской ТЭС. Об этом сообщил в Facebook мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
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По информации Орлова, электричество пропало около 19:27. По предварительной информации, к этому привела авария на Запорожской ТЭС ДТЭК.
"Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль", – написал мэр Энергодара.
По его словам, ЗаТЭС пока не предоставила официальную информацию о произошедшем.
Депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин сообщил: "По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно – никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет – остановились насосы".
По словам Орлова, через полчаса после блэкаута электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться.
"Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС – об этом сообщил начальник смены АЭС", – написал мэр Энергодара.
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