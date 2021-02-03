Авария на ТЭС. В Энергодаре отключены электричество и вода

Сегодня, 3 февраля, в городах Энергодар, Днепрорудное и ближайших населенных пунктах пропало энергообеспечение и водоснабжение. Предварительная причина – авария на Запорожской ТЭС. Об этом сообщил в Facebook мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации Орлова, электричество пропало около 19:27. По предварительной информации, к этому привела авария на Запорожской ТЭС ДТЭК.

"Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль", – написал мэр Энергодара.

По его словам, ЗаТЭС пока не предоставила официальную информацию о произошедшем.

Депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин сообщил: "По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно – никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет – остановились насосы".

По словам Орлова, через полчаса после блэкаута электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться.

"Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС – об этом сообщил начальник смены АЭС", – написал мэр Энергодара.

СПРАВКА. Тепловая электростанция Тепловая электростанция ДТЭК Запорожская ТЭС входит в состав АО ДТЭК Днепроэнерго и расположена в 140 километрах к югу от Запорожья и в трех километрах от Энергодара.

Читайте также: Украине грозит общесистемная авария в энергосистеме: НКРЭКУ не исключает блэкаут

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.