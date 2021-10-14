Авария в Черном море. Украинский военный корабль буксируют в Одессу, экипаж уже не берегу
14.10.2021, 10:44
Корабль ВМС ВСУ U-811 Балта (фото - Михайло Забродський, Facebook)
Корабль Военно-морских Сил U-811 "Балта", которое вчера потерпело бедствие в Черном море, буксируют в Одессу. Экипаж уже доставили на берег, сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил.
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Отмечается, что личный состав корабля Балта не задействовали в борьбе за живучесть судна. Моряков доставили в пункт постоянной дислокации, они чувствуют себя хорошо.
За живучесть судна борются члены аварийно-спасательного отряда ВМС, которые находятся на корабле. Сейчас "Балту" буксируют в Одессу в сопровождении кораблей и катеров ВМС и Морской поисково-спасательной службы.
- Вчера сообщалось, что корабль ВМС ВСУ "Балта" терпит бедствие у острова Змеиный.
- По информации ВМС ВСУ, из-за резкого ухудшения погоды на судне возникла аварийная ситуация. "Балту" решили поставить на якорь и устранять повреждения.
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