UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авария в Черном море. Украинский военный корабль буксируют в Одессу, экипаж уже не берегу

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 10:44
Авария в Черном море. Украинский военный корабль буксируют в Одессу, экипаж уже не берегу - Фото
Корабль ВМС ВСУ U-811 Балта (фото - Михайло Забродський, Facebook)

Корабль Военно-морских Сил U-811 "Балта", которое вчера потерпело бедствие в Черном море, буксируют в Одессу. Экипаж уже доставили на берег, сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что личный состав корабля Балта не задействовали в борьбе за живучесть судна. Моряков доставили в пункт постоянной дислокации, они чувствуют себя хорошо.

За живучесть судна борются члены аварийно-спасательного отряда ВМС, которые находятся на корабле. Сейчас "Балту" буксируют в Одессу в сопровождении кораблей и катеров ВМС и Морской поисково-спасательной службы.

Авария в Черном море. Украинский военный корабль буксируют в Одессу, экипаж уже не берегу

  • Вчера сообщалось, что корабль ВМС ВСУ "Балта" терпит бедствие у острова Змеиный.
  • По информации ВМС ВСУ, из-за резкого ухудшения погоды на судне возникла аварийная ситуация. "Балту" решили поставить на якорь и устранять повреждения.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
балта вмс черное море авария корабль Змеиный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 