У острова Змеиный терпит бедствие судно ВМС ВСУ

В Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС ВСУ U-811 "Балта". Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Евросолидарность Михаил Забродский и прокомментировали в ВМС ВСУ.

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По информации Забродского, чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад: судно потеряло ход, у него затоплены по меньшей мере два отсека.

"Балта" – небольшое по главным размерами судно: длина менее 70 метров, полное водоизмещение – 2086 тонн. Экипаж судна по штату составляет 45 человек.

"Балты" проводит специальные мероприятия для уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения.

По информации ВМС ВСУ, из-за резкого ухудшения погодных условий, на судне возникла аварийная ситуация. "Балту" решили поставить на якорь и устранять повреждения.

ВМС развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения, наладили взаимодействие с Морской поисково-спасательной службой Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и ГСЧС.

В ВМС сообщили, что к спасательной операции привлекли восемь кораблей и катеров и четыре вертолета.

"Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет", – заявили в ВМС ВСУ.

Операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации продолжается.

По информации Забродского, судно размагничивания "Балта" было построено в Польше 1987 году, в состав ВМС ВСУ оно вошло в 1997-ом.

11 марта сухогруз "Волго Балт 179" затонул во время шторма в Черном море неподалеку от Констанцы.

Экипаж состоял из 13 украинцев. Удалось спасти 10 из них, погибли капитан и электромеханик, пропал без вести старший помощник капитана. СМИ Румынии показали видео спасательной операции в Черном море.

Наталия Медведева

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