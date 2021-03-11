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В Черном море затонуло судно с украинским экипажем

11.03.2021, 11:50
В Черном море затонуло судно с украинским экипажем - Фото
Судно "Волго Балт 179" (Фото - mehmet guney/marinetraffic.com)
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Сухогруз "Волго Балт 179" затонул у берегов Румынии, экипаж корабля состоял из 13 граждан Украины – двое погибли, один пропал без вести. Об этом пишет компания GSP Offshore, участвующая в спасательной операции. 

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Крушение произошло в 04:40 утра по местному времени, сообщает компания. Судно GSP Falcon получило экстренное сообщение с корабля и без промедления начало спасательную операцию. Она, как отмечает издание, проводилась в чрезвычайно сложных погодных условиях: скорость ветра достигала 50 км/ч, а высота волн – до 4 метров.

Радио Свобода отмечает, что судно находилось под флагом Коморских островов, а затонуло оно в 70 морских милях от порта Констанца – к месту крушения уже отправлен корабль спасателей.

На сайте MarineTraffic.com указано, что сухогруз следовал из Ростова-на-Дону в порт Констанцы. 

ДОПОЛНЕНО В 12:40: Издание digi24.ro сообщает, что корабль перевозил уголь. Состояние здоровья девяти спасенных членов экипажа оценивается как стабильное, еще одного доставят на берег вертолетом. 

ДОПОЛНЕНО В 13:50: Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины опубликовала имена выживших членов экипажа: Юрий Севера, Игорь Хлизнуца, Александр Чернов, Сергей Гайдай, Денис Морозов, Виталий Соловьев, Николай Ремишевский, Сергей Дементьев, Дмитрий Николаенко, Ангелина Соколова. 

Погибли капитан корабля Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко, местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова пока неизвестно. 

Отмечается, что спасательная операция до сих пор продолжается.

  • 17 января 2021-го у побережья Турции затонул сухогруз "Arvin" с 10 украинцами и двумя иностранцами на борту. Сообщалось о двоих погибших моряках.
  • С судна спасли пятерых украинских моряков и одного иностранца. Украинцев госпитализировали в больницу города Бартин, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщали в МИД.

Читайте также: "Затонул за пять минут". Украинские моряки рассказали о кораблекрушении сухогруза Arvin

Станислав Стороженко
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