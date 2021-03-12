Румынский телеканал Dobrogea TV опубликовал кадры спасательной операции украинского экипажа судна "Волго Балт 179", который затонул вчера в Черном море.

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На ролике видно, как на спасательную шлюпку опустилась специальная клетка для подъема моряков на борт спасательного судна GSP Falcon. В нее забрался один из моряков, после чего начался подъем посреди бушующего моря.

Спикер МИД Олег Николенко также опубликовал в Twitter кадр со спасенными 10 украинцами в порту Коснтанцы.

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Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Он также написал, что состояние госпитализированной женщины стабильное, угрозы жизни нет. руководитель посольства Украины в Румынии и консулы находятся с моряками, оказывают им помощь.

Вчера около 04:00 утра сухогруз под флагом Коморских островов сухогруз "Волго Балт 179" затонул во время шторма в Черном море неподалеку от Констанцы.

Экипаж состоял из 13 украинцев. Удалось спасти 10 из них, погибли капитан и электромеханик, пропал без вести старший помощник капитана.

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Марк Сировой

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