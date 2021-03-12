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Кораблекрушение в Черном море. СМИ Румынии показали спасение украинских моряков – видео видео

12.03.2021, 14:15
Волго Балт 179, спасение украинских моряков в Черном море, скриншот видео Dobrogea TV, YouTube)
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Румынский телеканал Dobrogea TV опубликовал кадры спасательной операции украинского экипажа судна "Волго Балт 179", который затонул вчера в Черном море.

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На ролике видно, как на спасательную шлюпку опустилась специальная клетка для подъема моряков на борт спасательного судна GSP Falcon. В нее забрался один из моряков, после чего начался подъем посреди бушующего моря.

Спикер МИД Олег Николенко также опубликовал в Twitter кадр со спасенными 10 украинцами в порту Коснтанцы.

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Он также написал, что состояние госпитализированной женщины стабильное, угрозы жизни нет. руководитель посольства Украины в Румынии и консулы находятся с моряками, оказывают им помощь.

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Марк Сировой
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