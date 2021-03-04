Моряки Военно-морских сил Тайланда спасли четверых кошек, которые остались брошены на тонущем корабле в Андамандском море. Судно загорелось у одного из островов страны. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что моряки были отправлены на место крушения с целью спасения экипажа, однако позже они обнаружили, что на тонущем судне остались кошки.

"Я использовал камеру, чтобы осмотреть лодку, и увидел, как одна или две кошки высунули головы", – сказал старшина первого класса Вичит Пукдилон из подразделения воздушной и береговой обороны военно-морского флота Тайланда.

Матрос подплыл к перевернувшейся лодке, на деревянной балке которой сидели четыре рыжих кота. Сейчас за зверями ухаживают в командном пункте ВМС на острове Ко Липе.

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Станислав Стороженко

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