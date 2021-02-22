В Новой Зеландии на мель выбросились порядка 50 круглоголовых китов, которых также называют черными дельфинами. Об этом сообщает в Facebook волонтерская организация Project Jonah New Zealand.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, порядка 50 млекопитающих оказались на мели у косы Прощания (Farewell Spit) на севере Южного острова.

На место происшествия приехали подготовленные медики и волонтеры, пишет Project Jonah. Девять китов были найдены мертвыми. Волонтеры и медики оказывали помощь выжившим китам (держали их в прохладе и успокаивали), дожидаясь спасительного для млекопитающих прилива.

Смотрите также: Тигры и верблюды в снегу. Зоопарк Киева показал реакцию животных на непогоду – фото

Сообщается, что к сумеркам, когда уровень воды поднялся, волонтеры и специалисты Департамента сохраннения природы помогли 38 китам выйти на глубину. Волонтеры Project Jonah намерены остаться на косе на ночь, чтобы утром снова проверить пляж на наличие выброшенных млекопитающих.

В октябре 2020-го ученые из Великобритании заявили, что киты и дельфины находятся на грани исчезновения.

Смотрите также: Из-за локдауна. В пролив Босфор вернулись дельфины: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.