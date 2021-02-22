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В Новой Зеландии выбросились на мель 50 черных дельфинов/круглоголовых китов – фото, видео видео

22.02.2021, 11:18
Новая Зеландия, спасение выброшенных на мель круглоголовых китов, черных дельфинов (фото 1 - Project Jonah New Zealand)
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В Новой Зеландии на мель выбросились порядка 50 круглоголовых китов, которых также называют черными дельфинами. Об этом сообщает в Facebook волонтерская организация Project Jonah New Zealand.

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Как отмечается, порядка 50 млекопитающих оказались на мели у косы Прощания (Farewell Spit) на севере Южного острова.

На место происшествия приехали подготовленные медики и волонтеры, пишет Project Jonah. Девять китов были найдены мертвыми. Волонтеры и медики оказывали помощь выжившим китам (держали их в прохладе и успокаивали), дожидаясь спасительного для млекопитающих прилива.

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Сообщается, что к сумеркам, когда уровень воды поднялся, волонтеры и специалисты Департамента сохраннения природы помогли 38 китам выйти на глубину. Волонтеры Project Jonah намерены остаться на косе на ночь, чтобы утром снова проверить пляж на наличие выброшенных млекопитающих.

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Марк Сировой
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