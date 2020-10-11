Ученые со всего мира призывают начать защищать китов и дельфинов, поскольку этим млекопитающим грозит исчезновение

Более 350 ученых и защитников природы из 40 стран призвали к глобальным действиям по защите китов и дельфинов от исчезновения. Об этом сообщает BBC.

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Ученые считают, что эти млекопитающие могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в связи с загрязненными и чрезмерно эксплуатируемыми морями. Также их среде обитания угрожают изменения климата.

Наибольшей угрозой для этих млекопитающих является рыболовная промышленность – в сети попадают до 300 000 дельфинов и китов ежегодно. Они погибают, поскольку не могут подняться за воздухом. Ученые и активисты рассчитывают, что этот призыв поможет активизировать борьбу за спасение морских млекопитающих. 1 октября в Британии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки, поскольку они вредят экологии. Читайте также: Нехватка ресурсов и плохая экология: более 1 млрд человек мигрируют к 2050 году – ученые

Владислав Сердюк

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