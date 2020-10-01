В Британии запретили пластиковые трубочки и ватные палочки – говорят, вредно для экологии
При помощи запрета на одноразовый пластик власти страны надеются улучшить экологическую ситуацию
В Британии запретили пользоваться пластиковыми соломинками, одноразовыми мешалками и палочками для ушей. В министерстве окружающей среды заявили, что "одноразовый пластик" слишком разрушает окружающую среду и с этим нужно бороться, пишет BBC.
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В виде исключения пластиковые приспособления разрешили использовать в больницах, барах и ресторанах – но только в тех случаях, когда без этого не обойтись: например, для обслуживания людей с ограниченными возможностями.
Организации по защите окружающей среды с радостью восприняли решение правительства, но заявили, что эти предметы – лишь часть пластиковых отходов, засоряющих планету.
По словам министра окружающей среды Джорджа Юстиса, следующим шагом правительства страны может стать переработка одноразовых емкостей для напитков – при сдаче такой тары каждому будет возвращаться часть денег, потраченных на ее покупку.
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