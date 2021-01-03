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Из-за локдауна. В пролив Босфор вернулись дельфины: видео видео

03.01.2021, 21:40
Дельфины (Фото: pixabay.com)
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Из-за действия в Турции комендантского часа в проливе Босфор значительно уменьшилось судоходство, и как результат – там появились дельфины. Об этом сообщает информагентство IHA.

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"С сокращением морского движения в рамках мероприятий, направленных против распространения коронавируса, в разных частях Босфора можно наблюдать дельфинов", – пишут турецкие СМИ.

Дельфинов в Босфоре засняли на видео с помощью дронов.

  • В октябре 2020 года более 350 ученых и защитников природы из 40 стран призвали к глобальным действиям по защите китов и дельфинов от исчезновения.
  • 1 декабря Турция ввела комендантский час на выходные: полный запрет на выход из дому с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника. В будние дни комендантский час – с 21:00 до 05:00.

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Наталия Медведева
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