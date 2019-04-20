Беспилотник ОБСЕ разбился в Донбассе: подробности

Фото: flickr СММ ОБСЕ

18 апреля беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ разбился в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В 20:45 18 апреля команда СММ запустила беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия для осуществления полета над подконтрольными и временно оккупированными районами Донецкой области.

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"В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи Угледара (подконтрольный правительству, 48 км к юго-западу от Донецка), БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех, по оценке, в результате глушения", - отметили в пресс-службе.

Действие радиопомех продолжалась до 02:35, когда команда миссии потеряла контроль над БПЛА, пытаясь направить аппарат к наземной станции контроля полетов неподалеку от Степановки (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка).

По оценке ОБСЕ, БПЛА разбился в 02:36 в районе к западу от временно оккупированной Горловки и к северо-востоку от Новгородского (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка).

"Сейчас слишком рано делать выводы о причинах инцидента. Район, где предположительно разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что днем 19 апреля погодные условия не позволили осуществить полет БПЛА среднего радиуса действия.

"Миссия принимает неотложные меры для установления местоположения БПЛА дальнего радиуса действия и сообщит о полученных результатах", - добавили в пресс-службе.

13 апреля 2019 года в Донбассе беспилотные летательные аппараты ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.