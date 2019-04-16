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16.04.2019, 09:57

В Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ

В Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, наблюдатели благополучно приземлили беспилотники

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В Донбассе беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В двух случаях 13 апреля во время полетов беспилотников малого радиуса действия возле временно оккупированного Приморского, что в 39 километрах к северо-востоку от Мариуполя, и Вершине (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка) команды ОБСЕ слышали очереди из стрелкового оружия в районах, где пролетали мини-БПЛА.

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"Днем 14 апреля во время полета мини-БПЛА СММ около Геевки (подконтрольный правительству, 27 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия в районе, где пролетал беспилотник. По их оценке, огонь велся в направлении мини-БПЛА", - добавили в пресс-службе.

Во всех трех случаях наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули данные районы.

11 апреля 2019 года наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Смелом.

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Теги: война, Донбасс, обсе, беспилотники
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