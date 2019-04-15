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15.04.2019, 09:08

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Инцидент произошел в 31 километрах к северо-западу от захваченного гибридной армией РФ Луганска

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Смелом. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 11 апреля, находясь за пределами закрытого объекта боевиков, на его территории наблюдатели видели один танк (Т-72).

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"Во время разговора с членом вооруженных формирований, который сказал команде миссии, что на территорию объекта доступ предоставлен не будет, наблюдатели слышали шесть выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 20 метров", - отметили в пресс-службе.

Патруль покинул этот район, пострадавших нет.

28 марта сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обнаружил танки, пушки и минометы террористов в 28 километрах от Луганска. 

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Теги: обстрел, боевики, обсе
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