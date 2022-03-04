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"Безрассудные действия Путина угрожают Европе". Джонсон осудил атаку на Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 06:26
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/Simon Dawson)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы. Об этом сообщает пресс-служба британского парламента.

Это заявление было сделано в свете ночного инцидента на Запорожской атомной электростанции, где в результате российских обстрелов начался пожар. Правительство Великобритании назвало ситуацию чрезвычайно тревожной.

Президент Украины Владимир Зеленский и Джонсон провели экстренный телефонный разговор и согласились в том, что главный приоритет сейчас – заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС.

Этого же мнения и президент США Джо Байден, который также переговорил с Зеленским.

"Байден присоединился к Зеленскому в призыве к России прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийно-спасательным службам доступ к месту.

Пресс-служба Белого дома также отмечает, что Байден получил актуальную информацию о ситуации на станции от профильных американских чиновников и будет заслушивать регулярные брифинги.

  • Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар. Пожарные не могут начать его тушить, так как россияне расстреливают АЭС в упор.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС. О пожаре уже написали все мировые СМИ. 
  • ГСЧС сообщает, что противопожарное состояние Запорожской АЭС в норме. Пожарных сначала пропустили на станцию, но впоследствии заблокировали их работу.
Юрий Смирнов
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