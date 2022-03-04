"Безрассудные действия Путина угрожают Европе". Джонсон осудил атаку на Запорожскую АЭС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы. Об этом сообщает пресс-служба британского парламента.

Это заявление было сделано в свете ночного инцидента на Запорожской атомной электростанции, где в результате российских обстрелов начался пожар. Правительство Великобритании назвало ситуацию чрезвычайно тревожной.

Президент Украины Владимир Зеленский и Джонсон провели экстренный телефонный разговор и согласились в том, что главный приоритет сейчас – заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС.

Этого же мнения и президент США Джо Байден, который также переговорил с Зеленским.

"Байден присоединился к Зеленскому в призыве к России прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийно-спасательным службам доступ к месту.

Пресс-служба Белого дома также отмечает, что Байден получил актуальную информацию о ситуации на станции от профильных американских чиновников и будет заслушивать регулярные брифинги.

Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар. Пожарные не могут начать его тушить, так как россияне расстреливают АЭС в упор.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС. О пожаре уже написали все мировые СМИ.

ГСЧС сообщает, что противопожарное состояние Запорожской АЭС в норме. Пожарных сначала пропустили на станцию, но впоследствии заблокировали их работу.

Юрий Смирнов

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