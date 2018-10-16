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16.10.2018, 13:32

Боеприпасы в Ичне могли подорвать звонком с мобильного - Матиос

Боеприпасы в Ичне могли подорвать звонком с мобильного - Матиос - Фото
Скриншот из видеозаписи

По инциденту допрошены более 340 военных, половина из них (все наряды) - с использованием полиграфа

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В минуты, когда на арсенале около Ични в Черниговской области начали взрываться боеприпасы, рядом работал неидентифицированный мобильный телефон. Это могло быть устройство дистанционного подрыва, заявил в комментарии каналу 112 Украина главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он рассказал, что следствие проработало "огромный массив информации" и выяснило, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI-кода.

"То есть, который невозможно идентифицировать, единственный на этой территории расценивается нами как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства для взрыва", - отметил Матиос.

По словам военного прокурора, осмотр места инцидента якобы говорит о схожем характере взрывов в Ичне, Калиновке и Балаклее, и является не характерным для начального взрыва разорванного снаряда.

Также было установлено, что за несколько дней до инцидента охрана зафиксировала пребывание у территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение.

"В результате пока неустановленных обстоятельств наряд по тревоге не поднимался и максимальные меры... не были приняты", - заявил он.

Уголовное дело о служебной халатности объединили в одно с производством о диверсии.

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9 октября 2018 года около 03:30 ночи загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичнёй в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов.

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Теги: боеприпасы, арсенал, пожар, анатолий матиос, прокуратура, подрыв, ичня
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