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Боец Сил спецопераций Украины: россияне, мы уже у вас в тылу – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 23:46
Боец Сил спецопераций Украины: россияне, мы уже у вас в тылу – видео - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

В интернете опубликовали видео, где боец Сил спецопераций Украины общается к российской армии, которая "приехала умирать в Украине".

"Вы сделали то, чего не смог сделать ни один политик в истории нашей страны – так быстро объединить украинцев еще не удавалось никому", – говорит боец.

Он также отметил, что Силы спецопераций Украины "уже дышат в спину" агрессору.

"Вы расстреливаете ракетами, убиваете мирных людей – обычных украинцев: стариков, деток. Вам тупо все равно кого убивать", – говорит боец.

  • По данным Министерства обороны, за три дня российского вторжения в Украину погибли более 210 мирных жителей, из них шестеро детей; ранены или пострадали более 1100 человек, из них более 100 детей; разрушены объекты гражданской инфраструктуры – более 350 (жилые дома, укрытия, магазины, медицинские учреждения, мосты, учебные заведения).
Ольга Модіна
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