Три дня войны. В Украине погибли более 210 мирных жителей, из них шестеро детей

За три дня российского вторжения в Украину погибли более 210 мирных жителей, из них шестеро детей. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны.

Всего в результате вражеских обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил России:

- погибли более 210 человек, из них шестеро детей;

- ранены/пострадали более 1100 человек, из них более 100 детей;

- разрушены объекты гражданской инфраструктуры – более 350 (жилые дома, укрытия, магазины, медицинские учреждения, мосты, учебные заведения).

С 25 февраля отмечается увеличение количества случаев обстрелов заведений медицинской и образовательной сфер.

В частности, в Чернигове враг осуществляет обстрел бригад скорой помощи, которые перевозят тяжелораненых.

С 25 февраля в Черниговской, Сумской и Запорожской областях со стороны российских военных зафиксированы случаи мародерства (грабеж магазинов, АЗС). Всего зафиксировано до 20 фактов.

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Наталия Медведева

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